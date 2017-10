Actualidade

A polícia moçambicana em Nampula, norte, deteve 14 pessoas, incluindo um vereador e um quadro superior do MDM, suspeitos na morte de Mahamudo Amurane, disseram hoje á Lusa testemunhas, familiares e jornalistas.

Amurane foi eleito pelo Movimento Democratico de Moçambique (MDM), a edil de Nampula, a maior cidade importante do norte, e foi morto com três tiros a 04 de outubro nas imediações da sua residência em Cotocuane, a meio a um conflito com o partido líderado por Daviz Simango.

Inicialmente a Polícia deteve duas pessoas como declarantes, o vereador para área de mercados e feira, Saide Ali, e o empresário do setor de construção civil, Zainar Abdul Satar, que estavam com o finado durante o ataque, horas depois do assassinato, avançam hoje os jornais locais.