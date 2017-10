Catalunha

O deputado do PPM, Paulo Estêvão, acusou hoje a presidente do parlamento dos Açores, Ana Luís, de "censurar totalmente" um projeto de resolução a recomendar ao Governo liderado por António Costa que reconheça o direito à autodeterminação da Catalunha.

"(...) A presidente do parlamento dos Açores resolveu censurar totalmente o documento, tendo mesmo, para esse efeito, impedido que o mesmo possa ser lido no 'site' do parlamento dos Açores, onde estão todas as iniciativas apresentadas pelos diversos grupos e representações parlamentares, mesmo as que não foram admitidas", refere um comunicado de Paulo Estêvão enviado à Lusa.

A 30 de setembro, o deputado do PPM na Assembleia Legislativa dos Açores apresentou um projeto de resolução para que o parlamento dos Açores recomende ao Executivo nacional que reconheça o direito à autodeterminação da Catalunha, Espanha.