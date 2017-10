FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) continua a esperar que o défice de Portugal se situe nos 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, deixando inalterada a projeção que avançou em junho.

De acordo com a base de dados do 'World Economic Outlook' disponível no portal do FMI e que foi atualizada hoje, a instituição liderada por Christine Lagarde manteve a projeção do défice para este ano, nos 1,5%, tendo também reiterado a previsão para 2018, nos 1,4%.

No entanto, para os quatros anos seguintes, o Fundo está agora mais otimista do que há seis meses, a última vez que atualizou as projeções a médio prazo: o FMI espera que o défice de Portugal oscile entre os 1,4% e os 1,5% entre 2019 e 2022 ao passo que em abril variava entre os 2,2% e os 2,6% para o mesmo período.