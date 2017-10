Catalunha

O início da sessão plenária no parlamento regional da Catalunha, na qual poderá ser anunciada a independência da região, foi atrasado uma hora, depois de a presidente da assembleia ter convocado uma reunião dos líderes parlamentares.

O início do plenário estava previsto para as 18:00 (menos uma hora em Lisboa), mas poucos minutos depois os poucos deputados regionais que estavam na sala começaram a abandonar o hemiciclo.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, a presidente da Mesa da Assembleia, Carme Forcadell, convocou uma reunião com os restantes membros da mesa e com a Junta de Porta-Vozes (o equivalente aos líderes parlamentares em Portugal).