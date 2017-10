Actualidade

A probabilidade dos efeitos da tempestade tropical Ophelia atingirem os Açores aumentou para sete ilhas do arquipélago, informou hoje o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Pela avaliação dos resultados dos diferentes modelos meteorológicos, existe uma probabilidade entre 5 a 15 % de as ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e de 20 a 30 % de as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) começarem a sentir efeitos da tempestade a partir de sábado", refere um comunicado disponibilizado na página do Facebook da delegação regional dos Açores do IPMA.

De acordo com o mesmo comunicado, "para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), a probabilidade de serem afetadas pelo ciclone é inferior a 5%".