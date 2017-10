Actualidade

A atribuição de um prémio de mérito, hoje, a cinco autoras da cultura portuguesa significa que ainda é preciso dar mais visibilidade às mulheres e alertar para a igualdade de género, disseram as premiadas à agência Lusa.

A jornalista Diana Andringa, a soprano Elisabete Matos, a atriz Cristina Paiva, a pintora Paula Rego e a encenadora Mónica Calle foram hoje distinguidas pelo Governo com o prémio Maria Isabel Barreno - Mulheres Criadoras de Cultura.

No final da cerimónia, realizada no Museu dos Coches, em Lisboa - à qual Paula Rego faltou por razões de saúde -, a atriz Cristina Paiva, fundadora do projeto Andante, disse à Lusa que o prémio serve para colocar na agenda pública a discussão sobre o papel da mulher na sociedade.