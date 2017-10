Actualidade

Os trabalhadores precários do Estado que não se apresentarem a concurso com vista à sua integração nos quadros da administração pública não verão o seu contrato cessar, ao contrário do que estava previsto, segundo uma proposta votada hoje no parlamento.

A votação na especialidade da proposta de lei e das propostas de alteração ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP) começou no dia 03 de outubro no grupo de trabalho e ficou concluída esta tarde, estando prevista a votação final em plenário para sexta-feira.

PCP, PSD e CDS 'chumbaram' a norma da proposta de lei do Governo que estabelecia a cessação do contrato para os trabalhadores que não se apresentassem a concurso para regularizarem a sua situação. O Bloco de Esquerda absteve-se na votação.