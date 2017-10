Actualidade

O presidente da CP - Comboios de Portugal, Carlos Gomes Nogueira, estimou hoje que a companhia tenha novo material circulante até 2022, explicando que, até lá, a empresa terá de reparar o existente e proceder a alugueres.

"Será aberto um concurso internacional para aquisição de um conjunto significativo de unidades, mas abrindo-o no primeiro trimestre do próximo ano, como foi dito pelo senhor ministro [do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques] e para o qual acredito que há condições, demora sempre três até estar finalizado", disse o responsável, numa audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no parlamento.

Carlos Gomes Nogueira estimou que a CP tenha, assim, novo material circulante (automotoras e locomotivas) "no segundo semestre de 2021 ou primeiro semestre de 2022".