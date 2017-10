Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol está a vencer a Suíça por 1-0, ao intervalo do encontro da 10.ª e última jornada do Grupo B da zona europeia de apuramento para o campeonato do Mundo de 2018.

Um golo na própria baliza de Johan Djourou, aos 41 minutos, dá vantagem à formação das 'quinas', que, vencendo, assegura a sétima presença, e quinta consecutiva, numa fase final de um Mundial.

Neste cenário, Portugal terminaria com os mesmos 27 pontos da Suíça, mas com vantagem na diferença de golos - 31-4 (+27) contra 23-6 (+17) dos helvéticos.