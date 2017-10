Mundial2018

A Suíça, relegada para o segundo posto do Grupo B por Portugal, a Suécia e a Grécia completaram hoje o lote de seleções que vão disputar o 'play-off' europeu de apuramento para o Mundial de futebol de 2018.

Os helvéticos, os suecos, segundos do Grupo A, atrás da França, e os helénicos, segundos do Grupo H, há muito conquistado pela Bélgica, juntaram-se a Irlanda do Norte, Dinamarca, Itália, República da Irlanda e Croácia.

A formação suíça precisava de pontuar em Portugal, mas perdeu por 2-0, a Suécia podia ser goleada na Holanda e também acabou derrotada por 2-0, enquanto os gregos receberam e golearam Gibraltar por 4-0, com um 'bis' do ex-benfiquista Mitroglou.