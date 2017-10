Catalunha

A vice-presidente do Governo espanhol disse hoje que o discurso do chefe do executivo da Catalunha é "de uma pessoa que não sabe onde está, para onde vai nem com quem quer ir".

"É o discurso de uma pessoa que não sabe onde está, para onde vai nem com quem quer ir", foi como Soraya Sáenz de Santamaría se referiu à intervenção de Carles Puigdemont, anunicado que o governo espanhol realiza quarta-feira de manhã uma reunião extraordinária que servirá para analisar a aplicação das medidas necessárias para fazer face à crise na Catalunha.

O anúncio, feito por Soraya Sáenz de Santamaría, seguiu-se ao discurso do presidente catalão, Carles Puigdemont, perante o Parlament (parlamento) regional, em que este declarou que assume o "mandato do povo" para que a Catalunha seja um "Estado independente", mas propôs a suspensão dos seus efeitos para procurar o diálogo com Madrid.