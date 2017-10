Mundial2018

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Saint-Denis, França, 10 out (Lusa) - A França, campeã em 1998, tornou-se hoje a 18.ª seleção a juntar-se à Rússia no Mundial de futebol de 2018, ao vencer a Bielorrússia por 2-1, em Saint-Denis, e conquistar o Grupo A europeu de apuramento.

Antoine Griezmann (27 minutos) e Olivier Giroud (33) selaram o triunfo dos gauleses, que vão somar a 15.ª presença e sexta consecutiva. O tento dos bielorrussos foi apontado por Anton Soroka (44).

Os campeões de 1998 juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal e à Rússia, anfitriã da prova, de 14 de junho a 15 de julho. (Corrige no título e no texto a menção à França, que é a 18.ª seleção a qualificar-se e não a 17.ª, e acrescenta a Islândia no lote de seleções apuradas)