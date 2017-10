Mundial2018

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a seleção portuguesa de futebol pelo apuramento para o Mundial2018, afirmando que a equipa nacional continua a "elevar o nome de Portugal".

"Parabéns seleção! Conquistaram com todo o mérito a presença no próximo Mundial de Futebol. Continuam a elevar o nome de Portugal", escreveu o chefe do Governo, em mensagem publicada na rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se hoje pela sétima vez, e quinta consecutiva, para a fase final de um Mundial, ao vencer em casa a Suíça por 2-0 e conquistar o Grupo B europeu de apuramento.