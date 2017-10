Mundial2018

Uruguai, Argentina e Colômbia garantiram terça-feira um lugar no Mundial de futebol de 2018, na 18.ª e última jornada da zona sul-americana de apuramento, enquanto o Peru jogará um 'play-off' e Chile e Paraguai estão fora.

Os uruguaios ganharam por 4-2 na receção à Bolívia e foram segundos, os argentinos venceram no Equador por 3-1, com um 'hat-trick' de Lionel Messi, e foram terceiros e a Colômbia empatou 1-1 no Peru e foi quarta, com os peruanos em quinto.

As três seleções sul-americanas juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França e à Rússia.