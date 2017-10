Actualidade

A a organização não-governamental International Crisis Group (ICG) defendeu hoje que as disputas no campo rebelde no Iémen oferecem à Arábia Saudita uma rara oportunidade de fazer a paz naquele país.

O Iémen é palco de uma guerra que fez mais de 8.500 mortos e perto de 49 mil feridos desde que a Arábia Saudita e os seus aliados lançaram uma campanha militar, em março de 2015, contra os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, desencadeando uma grave crise humanitária no país, fustigado pela pobreza, surtos de cólera e à beira da fome.

A coligação militar liderada pelos sauditas tem estado sob fogo pelo elevado número de vítimas civis e, em finais de setembro, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu enviar para o Iémen especialistas internacionais para investigarem eventuais crimes de guerra cometidos no país.