Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abordou na terça-feira ao telefone com a primeira-ministra britânica, Theresa May, "formas de negar ao Irão todos os caminhos em direção a uma arma nuclear", informou a Casa Branca.

"O Presidente Trump sublinhou a necessidade de trabalharem juntos para responsabilizar o regime iraniano pelas suas atividades maliciosas e desestabilizadoras, especialmente pelo seu patrocínio do terrorismo e pelo desenvolvimento de mísseis ameaçadores", indicou a Casa Branca num breve comunicado.

A conversa telefónica mantida com May insere-se na decisão da administração norte-americana liderada por Trump no sentido de rever o acordo nuclear que os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a China e a Rússia firmaram com o Irão, em 2015, sob a presidência de Barack Obama.