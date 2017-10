Incêndios

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, dominado na manhã de terça-feira, continuava a mobilizar hoje perto de 400 operacionais, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com o 'site' da Proteção Civil, pelas 05:00, e apesar de ter entrado em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) na manhã de terça-feira, o fogo na Pampilhosa da Serra mantinha no terreno 398 operacionais que eram apoiados por 117 meios terrestres.

O incêndio florestal na Pampilhosa da Serra, que alastrou a Arganil, consumiu mais de 6.500 hectares entre sexta-feira e terça-feira nos dois concelhos, de acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS) que, através de imagens de satélite, contabiliza quase em tempo real a área ardida.