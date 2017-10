Actualidade

O secretário-geral do Fórum Oceano, Rui Azevedo, considerou hoje que deve haver um reforço na ligação entre a investigação e as empresas, durante um evento no Porto sobre os desafios da engenharia marítima.

Rui Azevedo disse acreditar que é "fundamental passar do conhecimento para a atividade económica", mas "Portugal tem tido alguma dificuldade em conseguir isso".

Para o secretário-geral é igualmente necessário investir de forma significativa na engenharia marítima "agregar vontades" e estabelecer uma "forte cooperação entre os atores" para ultrapassar os "exigentes desafios" que se sentem nessa área.