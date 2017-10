Actualidade

Milhares mobilizaram-se na terça-feira na Bolívia contra o que consideram uma tentativa de reeleição por tempo indeterminado do Presidente, e pediram respeito pelo referendo que 'chumbou' uma reforma que permitiria a Evo Morales disputar novo mandato.

As maiores concentrações foram registadas na capital, La Paz, e em Santa Cruz, no leste do país, mas houve manifestações em pontos tão distintos como Cochabamba (centro), Sucre (sudeste), Potosí e Oruro (ambas no oeste).

Os protestos coincidiram com a celebração dos 35 anos da democracia na Bolívia, um processo que começou em 10 de outubro de 1982 com o Presidente Hernán Siles Zuazo, após um longo período de ditaduras que se estendeu por 18 anos.