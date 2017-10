Actualidade

O governo japonês instou hoje a siderúrgica Kobe Steel a apurar o real alcance da falsificação de dados técnicos relativos a produtos como aço, ferro ou cobre, num escandâlo que pode afetar mais de duas centenas de empresas.

As consequências do novo caso de falsificação de dados por parte de uma empresa nipónica poder-se-ão estender aos setores automóvel, aeronáutico ou de equipamento militar, segundo as autoridades que investigam se a manipulação representa riscos relativamente à segurança dos materiais fabricados pela Kobe Steel.

"Trata-se de um ato inapropriado num setor que deve cumprir todas as normativas e, por isso, estamos a pedir para que esclareçam as causas e também envidem esforços para recuperar a confiança" dos clientes, afirmou o vice-porta-voz do Governo, Kotaro Nogami, em conferência de imprensa.