Actualidade

Comunidades da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão a ser mobilizadas para se insurgirem contra as instituições do Estado e instituírem uma visão radical do Islão, descreve à Lusa um dos líderes muçulmanos da região.

"Proíbem as crianças de ir à escola oficial, de ir aos hospitais", incitam os residentes "a não ter nenhuma documentação" e a desafiar a autoridade policial, aponta Nassurulahe Dulá, líder do Congresso Islâmico em Pemba, capital da província.

A presença de supostos doutrinadores tem motivado alertas daquela organização às autoridades desde há pelo menos três anos.