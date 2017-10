Actualidade

Um estudo de cientistas australianos, hoje publicado, revelou que os escorpiões podem regular as toxinas do veneno de acordo com o tipo de presa, que pode ser um inseto, ou um dos seus predadores, geralmente pequenos mamíferos.

Trata-se da primeira vez que uma investigação mostra que a química do veneno nos organismos pode ser regulada em função da ameaça que se enfrenta, indicou a Universidade James Cook (JCU, na sigla em inglês) em comunicado.

Jamie Seymor, cientista do Instituto Australiano de Medicina e Saúde Tropical da JCU, que participou na investigação, explicou que o veneno pode ser um 'cocktail' poderoso de diferentes toxinas e que a questão era saber se a 'receita' era única ou se "respondia a diferentes ambientes e interações com os seus predadores e presas".