Actualidade

O primeiro encontro de diálogo com vista à reconciliação palestiniana, que decorre no Cairo entre os líderes do movimento Hamas e o do partido Fatah, "foi positivo", avaliaram na noite de terça-feira as duas delegações.

"Os dois movimentos, o Fatah e o Hamas, mantiveram [esta terça-feira] a sua primeira sessão de diálogo nacional palestiniano numa tentativa de terminar com a divisão interna e alcançar a unidade", declararam, em comunicado.

Após a primeira ronda, que durou dez horas, realizada no Cairo, as duas partes consideraram que as conversações foram "dominadas por um ambiente positivo", tendo sido abordados em profundidade assuntos que procuram "aliviar o sofrimento e a difícil situação de vida da população de Gaza".