A Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB) afirmou que a venda de grande parte de bacalhau salgado seco em promoções esmaga as margens da indústria portuguesa, que, por outro lado, tem apostado no produto pronto a cozinhar.

"É uma evidência, que talvez só passe despercebida aos consumidores, que as frequentes ações promocionais de bacalhau salgado seco são realizadas com um preço de venda ao público que não acompanha a estrutura de custos envolvida", afirmou à agência Lusa o secretário-geral da AIB, Paulo Mónica.

O responsável garantiu que a aquisição e os custos de produção "não são obviamente tidos em conta quando se realizam estas promoções" e, assim, a indústria, fica comprometida nas suas margens num setor com grande concorrência internacional e necessidade de investimentos na produção.