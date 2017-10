Actualidade

O Instituto Pedro Nunes (IPN) prevê que no início do próximo ano estejam incubadas no concelho de Penela 12 empresas com negócios de base rural, ficando completamente ocupado o HIESE - Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos.

"Em janeiro ou fevereiro de 2018 vamos ter o HIESE totalmente ocupado. Ao todo, estarão ocupados os 12 espaços disponíveis, com 12 empresas de base rural", informou Paulo Santos, diretor executivo da Incubadora e Aceleradora de Empresas do Instituto Pedro Nunes (IPN), com sede em Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Santos explicou que o projeto de incubação com o meio rural "Smart Rural Smart HIESE" encontra-se "a meio do seu período de execução" e prevê-se que "termine em junho do próximo ano".