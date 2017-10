Actualidade

O ministro da Saúde afirmou hoje que "estão reunidas as condições" para uma negociação serena com os enfermeiros e que as questões pré-acordadas com os sindicatos deverão ter um impacto orçamental de 200 milhões de euros.

Adalberto Campos Fernandes está a ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a pedido do BE e do PCP.

Aos deputados, o ministro começou por garantir que compreende as reivindicações destes profissionais, lamentando o "aproveitamento político" desta questão que contabiliza já várias ações de protesto e novas ameaças de greves.