O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manteve o castigo de três jogos de suspensão ao médio internacional grego Samaris, rejeitando o recurso do Benfica.

A decisão, tomada em reunião do CD, na terça-feira, foi hoje publicada na FPF, com o órgão disciplinar a confirmar a punição com três jogos de suspensão e multa de 1.148 euros, por factos ocorridos no Benfica-Sporting de Braga, na Taça da Liga.

A secção profissional do Conselho de Disc tinha aplicado a decisão sumária em 26 de setembro, depois de ter sido aberto um processo ao médio grego pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes.