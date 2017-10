Actualidade

Dois homens morreram hoje na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida no Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os dois homens, com idades entre os 50 e 60 anos, eram os condutores e únicos ocupantes dos dois veículos ligeiros de mercadorias que colidiram.

O acidente, que obrigou ao corte temporário do trânsito no IC1, ocorreu ao quilómetro 684.9, em Portela do Lobo, no concelho de Ourique, tendo o alerta sido dado às 07:48.