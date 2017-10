Actualidade

Os gastos com pessoal aumentaram mais no primeiro semestre do que o previsto para todo o ano, sendo a única rubrica da despesa com um "comportamento desfavorável", devido sobretudo à despesa com ordenados e salários, segundo o CFP.

No relatório sobre a evolução orçamental até ao final do segundo trimestre de 2017, em contas nacionais, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) escreve que "as despesas com pessoal constituem a única rubrica que apresenta um comportamento desfavorável em relação ao previsto no Orçamento do Estado para 2017" (OE2017).

Embora o ritmo de crescimento destas despesas tenha desacelerado de 1,1% até março para 0,7% até junho, continua "acima dos 0,5% implícitos no OE2017, apesar de ter beneficiado do efeito decorrente da alteração do regime duodecimal a que está sujeito o subsídio de Natal".