Incêndios

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai reunir-se no próximo dia 21 em Conselho de Ministros extraordinário para analisar e tomar medidas com base no relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios na região Centro.

António Costa falava aos jornalistas após ter estado presente na sessão de lançamento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, na Culturgest, que teve a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O relatório da Comissão Técnica Independente, entidade criada pelo parlamento na sequência de uma proposta do PSD, será entregue na Assembleia da República na quinta-feira.