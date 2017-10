Operação Marquês

O Ministério Público, que hoje acusou José Sócrates de corrupção, considera que o ex-primeiro-ministro, na qualidade de chefe do Governo e após cessar funções, permitiu a obtenção de benefícios comerciais ao Grupo Lena e que Carlos Santos Silva interveio como intermediário.

O MP, que deduziu acusação contra 28 arguidos da 'Operação Marquês', refere, no despacho, que Sócrates, "na qualidade de primeiro-ministro e também após a cessação dessas funções, permitiu a obtenção, por parte do Grupo Lena, de benefícios comerciais" e que Carlos Santos Silva "interveio como intermediário de José Sócrates em todos os contactos com o referido grupo".

A troco desses benefícios, refere o MP, e em representação do Grupo Lena, o arguido Joaquim Barroca aceitou efetuar pagamentos, em primeiro lugar para a esfera de Carlos Santos Silva, mas que eram destinados a José Sócrates.