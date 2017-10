Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) referiu hoje que o défice orçamental registado até junho deste ano, de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), foi o mais baixo de todos os primeiros semestres desde 2008.

No relatório sobre a evolução orçamental, em contas nacionais, das administrações públicas na primeira metade do ano, a instituição liderada por Teodora Cardoso nota que é preciso recuar até 2008 para encontrar um primeiro semestre mais positivo do que o de 2017: é que "o défice observado [até junho desde ano, de 1,9% do PIB], é o menor, em percentagem do PIB, de todos os primeiros semestres desde 2008", altura em que foi de 1,3% do PIB.

Referindo que no primeiro semestre deste ano, o défice orçamental atingiu os 1.794 milhões de euros (ou 1,9% do PIB), o CFP sublinha que este resultado "beneficia da recuperação parcial da garantia do Banco Privado Português [BPP]" e acrescenta que, sem este impacto, "o défice orçamental atingiria 2% do PIB até final do segundo trimestre de 2017".