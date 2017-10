Actualidade

As obras de recuperação do Convento de Santa Cruz e das Capelas dos Passos e Via-Sacra no Buçaco arrancam em novembro e terão um custo de 800 mil euros, revelou hoje a Câmara da Mealhada.

Com uma duração prevista de nove meses, as obras serão cofinanciadas em 85 por cento por fundos comunitários e decorrerão sob a orientação da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a autarquia celebrou um contrato que lhe garante a condição de "dono da obra".

"É uma empreitada fundamental, que não teria sido possível sem o esforço do município e que será o primeiro passo para o projeto mais alargado de recuperação de todo o património edificado existente dentro do recinto da Mata", disse à agência Lusa o presidente da Fundação Mata do Buçaco, António Gravato.