Actualidade

O ministro da Saúde anunciou hoje que vai apresentar, no primeiro trimestre do próximo ano, uma proposta para a resolução do processo de acumulação de dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na comissão parlamentar de Saúde, o ministro Adalberto Campos Fernandes admitiu o aumento do défice no setor, justificando-o, em parte, com "o atraso no registo das notas de crédito resultantes do acordo com a Apifarma" (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) e com uma nova prática contabilística das Parcerias Público Privadas (PPP).

A este propósito, o ministro revelou que, neste último trimestre, irá existir um reforço de dotação das entidades para que estas possam regularizar as suas dívidas, tal como aconteceu no último ano.