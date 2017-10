Novo Banco

O Ministério das Finanças disse hoje que a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star será "concluída nos próximos dias", após a Comissão Europeia ter aprovado o plano de reestruturação da instituição.

"Com esta determinação [de Bruxelas], o processo de alienação do Novo Banco pelo Fundo de Resolução à Lone Star estará concluído nos próximos dias", afirmou em comunicado o gabinete liderado pelo ministro Mário Centeno.

O Governo refere ainda que o plano de reestruturação do Novo Banco e as medidas aprovadas pela Comissão Europeia "irão garantir a viabilidade a longo prazo do Novo Banco".