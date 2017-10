Actualidade

A nova galeria de arte Uma Lulik é inaugurada na sexta-feira, na zona de Alvalade, em Lisboa, com a exposição individual "Ausência", reunindo obras inéditas de Joël Andrianomearisoa, que faz nelas uma viagem entre a vida e a morte.

Esta primeira exposição do novo espaço dedicado à arte contemporânea, com uma série de peças especialmente produzidas para a mostra inaugural, pelo artista de Madagáscar, vencedor do prémio ARCOmadrid 2016, vai ficar patente até 06 de janeiro de 2018, de acordo com fonte da galeria.

A Uma Lulik, fundada e dirigida por Miguel Rios, vai focar-se essencialmente na arte contemporânea da América do Sul, África, Médio Oriente, Sul da Ásia e respetivas diásporas.