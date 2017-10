Catalunha

O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, afirmou hoje que acordou com o presidente do Governo uma reforma constitucional dentro de seis meses, quando esteja finalizada a comissão parlamentar que estuda a modificação do sistema territorial.

Em conferência de imprensa após a reunião da comissão executiva federal do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Sánchez explicou que o acordo com Mariano Rajoy implica que a comissão parlamentar sobre o modelo autonómico proposta pelos socialistas no Congresso dos Deputados (Parlamento nacional espanhol) se inicie o quanto antes, e que tenha uma duração de seis meses.

Depois, acrescentou Sánchez, é preciso abrir o debate para a reforma da Constituição espanhola (de 1978). O PSOE, disse, apoiará Rajoy na sua "resposta constitucional" perante o desafio lançado pelos independentistas catalães.