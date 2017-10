Actualidade

Um tribunal do Iraque ordenou hoje a prisão da presidente e de dois membros da comissão organizadora do referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano realizado em setembro último, indicou o porta-voz do conselho supremo de magistratura.

Esta deliberação de uma instância judicial da capital iraquiana (Bagdad) surge após um apelo do conselho de segurança nacional, órgão presidido pelo primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, e composto por vários ministros, segundo referiu Abdel Sattar al-Bireqdar, em declarações à agência noticiosa francesa France-Presse (AFP).

Hendren Saleh, a presidente da comissão, bem como Yari Hadji Omar e Wahida Yofo Hermez "organizaram o referendo em violação da decisão do Supremo Tribunal" iraquiano, disse o porta-voz.