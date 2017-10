Actualidade

A transportadora aérea portuguesa TAP registou 1,38 milhões de passageiros em setembro, mais 220 mil do que no mesmo mês de 2016, anunciou hoje a empresa, falando em 10,64 milhões de clientes nos primeiros nove meses do ano.

Segundo a TAP, neste que foi "o melhor mês de setembro" da história da transportadora, a taxa de ocupação dos voos da companhia aérea nacional atingiu os 86,8%, mais 1,4 pontos percentuais do que em setembro do ano passado.

A TAP assinala que o maior crescimento absoluto no número de passageiro verificou-se, "mais uma vez, nas rotas da Europa, com um aumento de 147 mil passageiros", um acréscimo de 21,1% face ao mesmo mês de 2016.