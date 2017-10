Catalunha

O político e ex-comissário europeu António Vitorino considerou hoje que a declaração do presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, foi um "passo ao lado" que cria uma oportunidade de diálogo com Madrid.

"Foi o chamado passo ao lado", disse Vitorino à Lusa, à margem de um debate sobre o futuro da Europa, em Lisboa.

"Não foi dado o passo formal da declaração unilateral de independência, apesar de ter sido aprovada uma declaração, [e] ficou claro que havia uma vontade política de suspender os eventuais efeitos dessa declaração, criando assim espaço para que haja uma oportunidade de diálogo", explicou.