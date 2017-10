Actualidade

Clima, violência, sexualidade, tecnologia e extinção são alguns dos temas da quarta edição do Fórum do Futuro, que se realiza de 05 a 11 de novembro, no Porto, com um orçamento de 155 mil euros, foi hoje divulgado.

"Esta edição tem mais sessões (26), mais convidados internacionais (32), de 14 países, e faz um esforço suplementar para se internacionalizar. O orçamento deste ano são 155 mil euros, mais dez mil euros do que em 2016", revelou o independente Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que tutela o pelouro da Cultura, na conferência de imprensa de apresentação do novo fórum, cujo tema é "Terra Elétrica".

A 'performance' Club Ecosex (08, 09 e 10 de novembro, das 23:00 à 01:00, no Teatro Rivoli), apresentada como "uma experiência erótico-ecológica com plantas, terra e criativas vivas", e a conferência de Les U. Knight, fundador do movimento para a extinção voluntária da humanidade com base no controlo da procriação são alguns dos destaques do programa apresentado por Guilherme Blanc, adjunto de Rui Moreira para a Cultura.