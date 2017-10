Operação Marquês

O silêncio foi a reação, formal, dos partidos políticos, na Assembleia da República, à primeira acusação de corrupção a um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, hoje conhecida.

Desde cerca das 11:00 - hora a que foi conhecida a decisão do Ministério Público - que as assessorias de imprensa dos partidos responderam com um "não" à pergunta se algum dirigente ia comentar o desfecho da investigação a José Sócrates.

Depois de uma reunião com o Governo sobre o Orçamento do Estado de 2018, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, atalhou a pergunta para dizer: "Sobre essa matéria não quero fazer declarações. À justiça o que é da justiça."