Catalunha

O Presidente da República reafirmou hoje que a situação da Catalunha deve ser resolvida nos termos da Constituição e das leis de Espanha, e acrescentou que "há um Estado espanhol, não há vários estados espanhóis".

No final de uma visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, com os reis dos Países Baixos, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre eventuais repercussões para Portugal da tensão política que se vive em Espanha relacionada com a questão da independência da Catalunha.

O chefe de Estado referiu que a posição portuguesa nesta matéria, e que "o senhor primeiro-ministro também tem dito", é que se trata de "um assunto do Estado espanhol, que tem uma Constituição e tem leis", acrescentando: "E há um Estado espanhol, não há vários estados espanhóis".