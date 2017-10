Catalunha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, deu hoje cinco dias ao presidente regional catalão, Carles Puigdemont, para clarificar se declarou ou não a independência na região, disse à agência France Presse uma fonte governamental.

De acordo com a mesma fonte, Puigdemont tem até segunda-feira para dizer se, no seu discurso de terça-feira no parlamento regional catalão, fez uma declaração de independência ou não.

Caso Puigdemont confirme que declarou a independência da Catalunha, Madrid dar-lhe-á um prazo suplementar - até 19 de outubro - para fazer marcha atrás, antes de recorrer ao artigo 155.º da Constituição, que permite ao governo espanhol suspender a autonomia da região.