Actualidade

O Sporting de Braga perdeu hoje com o Inter Movistar por 4-1, em jogo da primeira jornada do grupo 2 da fase principal da UEFA Futsal Cup, da qual a formação espanhola é detentora do título.

No Pavilhão Desportivo Tabor, na cidade eslovena de Maribor, os minhotos, que hoje se estrearam nas competições europeias da modalidade, não conseguiram conter a capacidade ofensiva dos espanhóis e saíram goleados, num grupo que integra ainda os anfitriões do Brezie Maribor e os russos do Dina Moscovo, sendo que passam à fase seguinte os três primeiros de cada 'poule'.

O internacional português Ricardinho inaugurou o marcador para o Inter (5.45 minutos), cujos restantes golos foram anotados por Ortiz (11.41), Léon (31.38) e Bastezini (36.23), tendo os 'arsenalistas' anotado o seu tento de honra por com um autogolo de Pola (28.31).