Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse hoje que o caso dos vistos recusados a estudantes de Cabo verde no Politécnico de Bragança está a ser "devidamente acompanhado" pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Tenho a informação do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que o assunto relativamente ao Politécnico de Bragança está a ser devidamente acompanhado pelas autoridades do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", declarou José Luís Carneiro, à margem de uma cerimónia de comemoração dos 106 anos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi orador convidado.

O presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Sobrinho Teixeira, denunciou na terça-feira transata que havia um número anormal de recusas de vistos a estudantes cabo-verdianos naquela instituição e reclamou uma intervenção ao mais alto nível do Governo português.