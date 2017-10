Actualidade

O Sporting goleou hoje os ucranianos do Kherson por 5-1, no arranque do grupo 3 da fase principal da UEFA Futsal Cup, com Fortino e Cavinato a apontarem dois golos cada.

No Pavilhão Desportivo Jezero, os lisboetas, que em 2016/17 foram finalistas vencidos na prova, confirmaram o favoritismo e contaram com exibições de 'gala' dos italianos Fortino e Cavinato, que apontaram dois golos cada e estiveram em destaque na confortável vitória, temndo Pedro Cary apontado o outro golo.

Com esta vitória, o Sporting justificou já o favoritismo para vencer a 'poule', seguindo para a próxima fase os três primeiros de cada grupo.