Actualidade

A candidatura do Porto à sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) colheu hoje elogios de vários eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE), em Bruxelas, que destacaram como a comunidade civil da cidade está envolvida neste projeto.

Por iniciativa do eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, após sugestão da comissão da candidatura do Porto à EMA, um grupo de 20 pessoas, entre reitores de instituições públicas e privadas de ensino superior do Porto, representantes de estruturas culturais da cidade, da Área Metropolitana do Porto e da Associação Comercial do Porto estiveram esta tarde no Parlamento Europeu a apresentar o que a cidade tem para oferecer.

O encontro decorreu com Manfred Weber, presidente do grupo do PPE, e com os eurodeputados Alain Lamassoure (França), Esteban Gonzalez Pons (Espanha), Dubravka Suica (Croácia) e Andrey Kovatchev (Alemanha). Esteve também presente o eurodeputado polaco do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus Kazimierz Ujazdowski.