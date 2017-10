OE2018

O líder parlamentar do PCP reafirmou hoje que "não há orçamentos aprovados à partida" e que vai continuar o "exame comum" entre comunistas e Governo socialista da proposta de lei de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

João Oliveira falava a jornalistas à saída de uma reunião com o executivo, no parlamento, a qual considerou o "cumprimento de uma obrigação legal em que o Governo tem de dar conta aos partidos das linhas gerais do orçamento", esclarecendo que não foram abordados "em concreto e em detalhe" temas como descongelamento da progressão de carreiras no setor público e que não estão definitivamente fechados os aumentos das pensões, seguindo várias matérias "em aberto".

"Obviamente, faremos a apreciação da proposta de lei [de OE2018] em toda a sua extensão, com todas as suas implicações, para podermos fazer uma apreciação. Mantém-se exatamente o mesmo que aconteceu nos últimos dois anos. Não há orçamentos aprovados à partida. É do exame comum com que nos comprometemos que resultará o nosso posicionamento", disse.