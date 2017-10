Actualidade

Os devastadores incêndios que lavram desde domingo na Califórnia, nos Estados Unidos, já causaram pelo menos 21 mortos, de acordo com o mais recente balanço oficial das autoridades.

O chefe do Departamento das Florestas e Proteção Contra os Incêndios, Ken Pimlott, fez a atualização do número de mortes registadas até ao momento, considerando que os incêndios são um evento "sério, crítico e catastrófico".

O responsável referiu que as chamas estão a ser combatidas por 8.000 bombeiros, salientando que as prioridades são salvar vidas e proteger as propriedades.